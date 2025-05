Konsum in China bleibt schwach

Richemont hat in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 wie erwartet im Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier beim Umsatz zugelegt, und zwar um 8 Prozent. Das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC litt hingegen weiter unter dem schwachen Konsum in China und schrumpfte um 13 Prozent.