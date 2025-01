Er lobt auch die Nettoliquidität von Richemont, die per Ende Dezember auf 7,9 Milliarden von 6,8 Milliarden Ende 2023 angestiegen ist. Das zeige, dass das Unternehmen in der Lage war, das starke Umsatzwachstum in Gewinne umzuwandeln, so Bertschy. «Es scheint, dass Richemont trotz der herausfordernden Situation in China und bei den Uhren so stark wie nie zuvor ist.»