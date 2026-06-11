Die Bank of America empfiehlt das Papier weiter zum Kauf und erhöht das Kursziel auf 185 von 175 Franken. Das Gewinnwachstum des Luxusgüterkonzerns werde sich im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 nach drei Jahren der Stagnation beleben, mutmasst die zuständige Analystin. Der Goldpreis und die Wechselkurse gäben nun Rücken- statt Gegenwind, heisst es zur Begründung. Mit ihrer EBIT-Prognose 2026/27 liegt die Expertin klar über den Markterwartungen.