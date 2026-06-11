Richemont legen um 12.45 Uhr um 3,7 Prozent auf 175,35 Franken zu, während der SMI gut 1 Prozent im Plus ist. Sie nähern sich damit dem Anfang Jahr markierten Jahreshoch von 180 Franken an.
Die Bank of America empfiehlt das Papier weiter zum Kauf und erhöht das Kursziel auf 185 von 175 Franken. Das Gewinnwachstum des Luxusgüterkonzerns werde sich im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 nach drei Jahren der Stagnation beleben, mutmasst die zuständige Analystin. Der Goldpreis und die Wechselkurse gäben nun Rücken- statt Gegenwind, heisst es zur Begründung. Mit ihrer EBIT-Prognose 2026/27 liegt die Expertin klar über den Markterwartungen.
Händler sehen noch einen zweiten positiven Faktor: das Übernahmeangebot für Boss durch Grossaktionär Frasers. «Dies hat Fantasie in den Sektor gebracht», meint ein Händler. Im Windschatten von Richemont ziehen denn auch Swatch um 1,7 Prozent an.
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(AWP)