In der Berichtswährung Euro sank der Umsatz der Richemont-Gruppe in den Monaten April bis Juni zum Vorjahr nur leicht um 1 Prozent auf 5,27 Milliarden Euro, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess. Um Währungseffekte bereinigt errechnete sich hingegen ein kleines Plus von einem Prozent. Dabei sei die Gruppe in allen Marktregionen bis auf Asien-Pazifik gewachsen.