Mytheresa ist ein bekannter Player im Online-Handel mit Luxusgütern. Es ist eine digitale Plattform für den Betrieb von Luxusmarken wie Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Gucci oder Montcler. Die 1987 ursprünglich als Boutique in München gegründete Firma ist an der Börse in New York kotiert.