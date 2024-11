Rückschlag in China

Besonders schwach lief das Geschäft in der Region Asien Pazifik, wo die Umsätze in Lokalwährungen um beinahe einen Fünftel schrumpften. Das Wachstum in wenigen Märkten wie Südkorea sei durch den Einbruch in China, Hongkong und Macau (-27 Prozent) weggewischt worden. Allerdings waren die Verkäufe dort in der Vorjahresperiode noch um über einen Drittel in die Höhe geschnellt.