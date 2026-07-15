Gar um 36 Prozent legte das Geschäft in der eigenständig geführten Marktregion Japan zu. Richemont führte dies auch auf die tiefe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurück. In den USA surft die Gruppe derweil weiterhin auf einer Wachstumswelle: Die Verkäufe in der Region Amerika stiegen um 27 Prozent. Zudem gaben US-Touristen viel Geld für Luxuskäufe auch auf Reisen durch Europa aus, wo Richemont mit 11 Prozent wuchs.