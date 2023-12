Die Aktie von Farfetch wurde am Montag an der Wall Street vom Handel ausgesetzt, nachdem die Übernahme durch Coupang bekannt wurde. Im Anschluss daran verlor die Aktie des koreanischen Konzern an Wert. Um 16.30 Uhr Schweizer Zeit stand sie an der New Yorker Börse 3,1 Prozent im Minus. Die Richemont-Aktie verlor ihrerseits hierzulande 1,9 Prozent.