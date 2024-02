Luchsinger arbeitet derzeit noch bei der Richemont-Tochter Van Cleef and Arpels und ist dort seit 17 Jahren in verschiedenen Führungspositionen tätig. Aktuell verantwortet er beim Schmuckhersteller das Geschäft in der Region Asien-Pazifik. Davor hatte er knapp zehn Jahre für das Auktionshaus Christie's gearbeitet.