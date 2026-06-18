Die Ausfuhren in die USA kletterten im Mai um 12 Prozent in die Höhe, im April waren sie noch um 56 Prozent eingebrochen. Die Vorjahresbasis sei im April jedoch wegen zollbedingter Vorzieheffekte sehr hoch gewesen, begründet Bertschy den Rückfall. Eine stetige Verbesserung macht er derweil im Nahen Osten nach Ausbruch des Konflikts zwischen den USA und dem Iran aus.