Richemont legte am Dienstag die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 vor, also für die Monate April bis Juni. Nach einem starken Umsatzwachstum von währungsbereinigt beinahe einem Fünftel in der Vorjahresperiode, stiegen die Verkäufe im neu angelaufenen Geschäftsjahr noch um 1 Prozent. In der Berichtwährung Euro resultierte hingegen ein leichter Rückgang von 1 Prozent auf 5,27 Milliarden.