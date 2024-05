Nach Regionen betrachtet wuchs Richemont in Japan (+20 Prozent in Lokalwährungen) und in Asien-Pazifik (+10 Prozent) kräftig. Dort hatte sich das Geschäft nach dem Fall der letzten Corona-Einschränkungen erholt. In Amerika (+5 Prozent) und Europa (+3 Prozent) bewegten sich die Wachstumsraten auf tieferem Niveau.