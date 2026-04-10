Bundesrichter Paul Friedman erklärte, es sei sehr klar, worum es hier gehe: Nämlich um den Versuch von Verteidigungsminister Pete Hegseth, zu «diktieren, welche Informationen die amerikanische Öffentlichkeit erhält». Die US-Verfassung und die Menschen in Amerika verlangten mehr von ihrer Regierung, kritisierte er. Die Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit sei zu jeder Zeit gefährlich, «insbesondere in Kriegszeiten», mahnte der Richter. Die Unterdrückung politischer Meinungsfreiheit sei «das Kennzeichen einer Autokratie, nicht einer Demokratie», erklärte er weiter.