Die prowestliche Opposition hat sich in vier Wahlbündnissen zusammengetan, bleibt aber zerstritten. Einig sind sie sich nur darüber, dass das Land einen europäischen Kurs einschlagen soll. Die seit 2012 regierende Partei Georgischer Traum will an der Macht bleiben. Umfragen in dem traditionell polarisierten Land erbrachten teils widersprüchliche Ergebnisse und sind nach Meinung von Fachleuten unzuverlässig. Deshalb haben vor allem auch Nichtregierungsorganisationen viele Beobachter im Einsatz, um die Abstimmung zu kontrollieren. Wahlrechtsexperten haben schon einen Missbrauch staatlicher Ressourcen durch die Regierungspartei beklagt.