Mit der Initiative knüpft Ricola an die Schweizer Trinkbrunnenkultur an. Brunnen seien in Städten und Dörfern bis heute Orte des gemeinschaftlichen Lebens und stünden zugleich für die Qualität des Wassers, heisst es in einer Mitteilung des Baselbieter Kräuterbonbonhersteller vom Mittwoch.