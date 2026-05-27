Mit der Initiative knüpft Ricola an die Schweizer Trinkbrunnenkultur an. Brunnen seien in Städten und Dörfern bis heute Orte des gemeinschaftlichen Lebens und stünden zugleich für die Qualität des Wassers, heisst es in einer Mitteilung des Baselbieter Kräuterbonbonhersteller vom Mittwoch.
Zum nahenden Jahrhundert-Jubiläum wolle Ricola der Schweiz etwas schenken, «das tief in den Traditionen unseres Landes wurzelt und gleichzeitig in die Zukunft weist», wird CEO Thomas Meier zitiert.
«Drink Cubes» jetzt auch in der Schweiz
Vorgestellt wurde die Initiative im Rahmen der Lancierung der Ricola Drink Cubes in der Schweiz. Die zuckerfreien Getränkewürfel mit Alpenkräutern und Vitaminen wurden bereits in Österreich und Frankreich eingeführt und kommen nun auch auf den Schweizer Markt.
Lanciert wurde das Produkt am Mittwoch am Zürcher Hauptbahnhof vor einer Alpenbrunnen-Installation des Zürcher Ateliers Monster&Drama. Für Entwicklung und Produktion der Drink Cubes arbeitet Ricola mit Waterdrop zusammen.
Das österreichische Unternehmen produziert die Würfel in Ulm. Sie lösen sich in Wasser auf und erweitern das Ricola-Sortiment über das angestammte Bonbongeschäft hinaus.
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(AWP)