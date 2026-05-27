Österreichisches Unternehmen produziert für Ricola

Für Entwicklung und Produktion der Drink Cubes arbeitet Ricola mit Waterdrop zusammen. Das österreichische Unternehmen, das bereits seit 2017 eigene Getränkewürfel mit Geschmacksrichtungen wie Cola, Cherry oder Eistee-Zitrone herstellt, produziert die Ricola-Würfel in Ulm. Sie lösen sich in Wasser auf und erweitern das Ricola-Sortiment über das angestammte Bonbongeschäft hinaus. Bereits im vergangenen Herbst wurden die Trinkwürfel in Österreich und Frankreich angeboten. In der Schweiz habe man bewusst zugewartet, um eine breite Verfügbarkeit im Detailhandel sicherzustellen.