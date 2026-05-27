Im Zentrum steht dabei aber nicht nur das neue Produkt, sondern auch das Schweizer Hahnenwasser, betonte Ricola-Schweiz-Chefin Daniela Ruoss im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Die zuckerfreien Getränkewürfel lösen sich in Wasser auf und sollen Leitungs-, Brunnen- oder Mineralwasser in ein Ricola-Getränk verwandeln. Für Ricola ist das Hahnenwasser damit ein entscheidender Bestandteil des Konzepts: Es steht für Alltagstauglichkeit, Nachhaltigkeit und Schweizer Identität.
Das Unternehmen knüpft mit der Aktion an die hiesige Trinkbrunnenkultur an. Brunnen seien in Städten und Dörfern bis heute Orte des gemeinschaftlichen Lebens und stünden zugleich für die Qualität des Wassers, sagte CEO Thomas Meier anlässlich des Launch-Events am Zürcher Hauptbahnhof zu AWP.
Das Hahnenwasser sei für Ricola auch deshalb wichtig, weil es die Drink Cubes unmittelbar in den Alltag der Konsumentinnen und Konsumenten bringe. «Da 87 Prozent aller Schweizer wöchentlich Hahnenwasser trinken, ist da grosses Potenzial vorhanden», sagte Meier.
Die Kombination aus Schweizer Hahnenwasser und Ricola-Kräutern sei gewissermassen die eigene Form einer Kooperation zweier beliebter Schweizer Marken, wie Meier sagte. Das Hahnenwasser sei aber «etwas gesünder als Mayonnaise oder Chips».
Noch sei offen, welche Brunnen im Zuge des Jubiläumsprojekts saniert werden sollen. Schweiz-Chefin Ruoss sagte jedoch, dass sie bereits mit Gemeinden und möglichen Umsetzungspartnern in Kontakt stehe.
Österreichisches Unternehmen produziert für Ricola
Für Entwicklung und Produktion der Drink Cubes arbeitet Ricola mit Waterdrop zusammen. Das österreichische Unternehmen, das bereits seit 2017 eigene Getränkewürfel mit Geschmacksrichtungen wie Cola, Cherry oder Eistee-Zitrone herstellt, produziert die Ricola-Würfel in Ulm. Sie lösen sich in Wasser auf und erweitern das Ricola-Sortiment über das angestammte Bonbongeschäft hinaus. Bereits im vergangenen Herbst wurden die Trinkwürfel in Österreich und Frankreich angeboten. In der Schweiz habe man bewusst zugewartet, um eine breite Verfügbarkeit im Detailhandel sicherzustellen.
Mit den Drink Cubes will Ricola seine Kräuterkompetenz in neue Konsumsituationen übertragen. Die Marke könne «mehr tragen als nur Bonbons», sagte Meier. Ricola wolle Kräuter «in genussvoller Form in den Alltag bringen» und damit das Wohlbefinden der Menschen unterstützen.
Der Markt dafür sei gross. Der weltweite Getränkemarkt sei «gigantisch», sagte Meier. Jeder Mensch muss täglich Flüssigkeit zu sich nehmen. Die Drink Cubes passten zudem zu Nachhaltigkeit und Praktikabilität: Konsumentinnen und Konsumenten müssten weniger Flaschen kaufen, entsorgen und mit sich herumtragen.
Wie es nach dem Launch in der Schweiz weitergeht, lässt Meier offen. Der Verkaufsstart werde genau analysiert; danach sei eine Ausweitung «zumindest in Europa» geplant. Für eine Expansion in den wichtigen Nordamerika-Markt würden möglicherweise handelspolitisch stabilere Zeiten abgewartet.
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(AWP)