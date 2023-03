Rivian und Lucid schreiben Milliardenverluste

Musk hat nicht immer Recht, aber in diesem Fall lag er goldrichtig. Die Produktionskosten von Rivian waren 2022 fast dreimal so hoch wie die Einnahmen, was zu einem Bruttoverlust von 3,1 Milliarden Dollar führte, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen hervorgeht, während der jährliche Bruttoverlust von Lucid bei 1 Milliarde Dollar lag. Nach Abzug von Forschungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten wiesen die beiden Unternehmen Betriebsverluste von 6,9 Milliarden Dollar bzw. 2,6 Milliarden Dollar aus.