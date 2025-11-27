Auch Selbstkritik

Der Firmenchef gibt sich aber auch selbstkritisch, wie die erhoffte Markterholung kommuniziert wurde: «Die Kritik, dass wir in der Kommunikation mit dem Finanzmarkt zu optimistisch waren, ist fair. Daraus werden wir unsere Lehren ziehen.» Entsprechend bleibe der kurzfristige Ausblick eher verhalten. «Und wenn es besser wird, dann nehmen wir es gerne mit. Denn wir wissen, dass die Markterholung kommt, aber wir wissen nicht wann.»