Derweil hält der Konzern an den für das Gesamtjahr gesetzten Zielen fest: Da will Rieter einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau erzielen im Bereich von 1,5 Milliarden Franken. Zudem wird eine Betriebsgewinn-Marge (EBIT) im Bereich von 5 bis 7 Prozent angepeilt.