Barmag wurde laut einer Mitteilung vom Montag als «Man-Made Fiber»-Division in den Rieter-Konzern integriert. Das Management von Barmag verbleibt derweil im Unternehmen. Somit wird Georg Stausberg weiterhin die Division führen und an Thomas Oetterli, CEO von Rieter, berichten. Gleichzeitig wird er Einsitz in die Konzernleitung nehmen. Die Transaktion wurde durch eine im Oktober 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung sowie durch langfristige Bankdarlehen finanziert.