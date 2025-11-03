Die Art und Weise, in der Elta-Chef Grigoris Sklikas den Kahlschlag bekannt gab, ist für das staatseigene Unternehmen bezeichnend. Vor vier Tagen kündigte er die Schliessungen in einem TV-Sender an - nachdem er am Tag zuvor das zuständige Ministerium per Fax informiert hatte, wie griechische Medien berichten. Schon am Montag standen viele Kunden dann vor verschlossenen Türen.
Kollegen, die befristete Arbeitsverträge hatten, seien jetzt ohne Job. Andere hätten erst am späten Vorabend telefonisch Informationen über ihre Versetzung in eine andere Filiale bekommen, kritisiert Giannis Oikonomou, Chef des Athener Postboten-Verbands, das Vorgehen. Unternehmenschef Sklikas hatte versichert, es werde keine Kündigungen geben.
Ratlose Mitarbeiter
Vor den Türen der Filialen fanden die Kunden die ratlosen Mitarbeiter vor, handgeschriebene Zettel informierten: «Diese Filiale bleibt geschlossen». Gewerkschafter vermuten, dass das Unternehmen rigoros geschrumpft werden soll, um für private Investoren interessant zu sein. Die Dienstleistungen der Elta sollen weiterhin gewährleistet bleiben, versichert das Management. Doch längst übernehmen in Griechenland private Kurierdienste wie ACS das Gros der rasant gestiegenen Internetbestellungen.
Nicht ohne Grund: Vor allem kleine Elta-Standorte auf dem Land und den Inseln sind hoffnungslos veraltet und unterbesetzt. Mancherorts schneiden die Postler den Barcode mit einem Cutter vom Paket, um ihn mit dem Flachbrettscanner einzulesen, weil es keine Handscanner gibt. Einschreiben werden regelmässig nicht zugestellt, sondern die Kunden per Zettel informiert, das Schreiben in der Filiale abzuholen - wo man dann oft stundenlang warten muss.
Wo die Rente abholen?
Mittlerweile betragen die Schulden der Elta rund 140 Millionen Euro, und jedes Jahr kommen neue, millionenschwere Defizite hinzu, schreibt die Zeitung «Ta Nea». Die prekäre Situation des Unternehmens erleben die Kunden jeden Tag, angewiesen sind sie auf die Post dennoch: Vor allem Ältere nehmen die Bezahldienstleistungen der Elta etwa für Strom- und Telefonrechnungen in Anspruch oder lassen sich dort die Rente auszahlen. Wohin sie sich nun wenden können, bleibt unklar./tt/DP/mis
