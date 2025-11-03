Nicht ohne Grund: Vor allem kleine Elta-Standorte auf dem Land und den Inseln sind hoffnungslos veraltet und unterbesetzt. Mancherorts schneiden die Postler den Barcode mit einem Cutter vom Paket, um ihn mit dem Flachbrettscanner einzulesen, weil es keine Handscanner gibt. Einschreiben werden regelmässig nicht zugestellt, sondern die Kunden per Zettel informiert, das Schreiben in der Filiale abzuholen - wo man dann oft stundenlang warten muss.