Bei dem Deal geht es um die nächste Generation von Medikamenten gegen Fettleibigkeit - einem Markt, der Experten zufolge bis 2030 ein Volumen von 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Die neue Generation dieser Mittel soll mindestens die gleiche Wirksamkeit wie aktuelle Medikamente haben, könnte dabei jedoch seltener injiziert werden oder weniger Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen verursachen. So hat Metsera mehrere Medikamente in der frühen bis mittleren Entwicklungsphase.