Neuer Vorschlag: Gelder für Regionen kaum unangetastet

Die Ratspräsidentschaft schlägt nun eine nach eigenen Angaben «moderate Gesamtkürzung» von knapp zwei Prozent gegenüber dem Vorschlag der Europäischen Kommission vor - das entspricht rund 32,8 Milliarden Euro. Gekürzt werden soll demnach um rund 20 Milliarden Euro bei Mitteln für den Binnenmarkt und um rund 7,5 Milliarden Euro etwa bei den Ausgaben der Aussenpolitik der EU. Mittel für die Regionen und die Landwirtschaft in den Mitgliedsländern soll es nach Vorstellung der Zyprer kaum weniger geben. Beide Posten machen zusammen den mit grossem Abstand grössten Teil des Budgets aus.