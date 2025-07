Netanjahu hält an Kriegszielen fest

Trumps Nahost-Sonderbeauftragter Steve Witkoff sagte in Washington: «Wir hoffen, dass wir bis zum Ende der Woche eine Vereinbarung haben werden, die eine 60-tägige Waffenruhe bringt.» Die «Times of Israel» zitierte allerdings in der Nacht einen arabischen Medienbericht, wonach eine weitere Runde der laufenden Vermittlungsgespräche in Katars Hauptstadt Doha ohne grosse Fortschritte verlief. Laut der «Times of Israel» verschob Witkoff seine Abreise nach Doha. Dies sei ein Zeichen dafür, dass ein Deal noch nicht reif sei.