Erneut Proteste in Israel

Angehörige der Geiseln reagierten laut der «Times of Israel» besorgt auf den jüngsten Vorschlag, weil der nur die Freilassung einiger weniger Geiseln vorsehe. Das Forum der Angehörigen fordere ein umfassendes und sofortiges Abkommen, das alle in Gaza verbliebenen Entführten auf einen Schlag zurückbringe und niemanden zurücklasse. «Andernfalls werden die lebenden Geiseln, die in den Tunneln bleiben, zum Tode verurteilt», hiess es. In Tel Aviv versammelten sich Tausende, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.