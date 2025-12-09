Vor seinem Gespräch mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Papst Leo XIV. in dessen Residenz in Castel Gandolfo getroffen. Nach Vatikan-Angaben bekräftige Leo mit Blick auf den Krieg in der Ukraine bei dem Treffen die «Notwendigkeit der Fortsetzung des Dialogs». Am Nachmittag will der ukrainische Staatschef mit Meloni über den Stand der Verhandlungen über eine Friedenslösung für die Ukraine sprechen.