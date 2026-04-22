Es sei sehr teuer, bei Wirtschaft und People jeweils zwei Websites parallel zu betreiben, wird Ladina Heimgartner, Chefin von Ringier Schweiz, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Die Ressourcen für Technik, Vermarktung und Aufmerksamkeit würden besser direkt in Journalismus, Newsletter, Podcasts oder Events investiert.