Das Heft, das noch bis Ende Jahr dem «Sonntagsblick» beiliegt, wird in diesen integriert, wie Ringier in einer Mitteilung vom Donnerstag schrieb. Die Inhalte aus Gesellschaft und Kultur würden in den Bünden des Sonntagsblicks weitergeführt, heisst es weiter. Die Bünde werden neu statt 72 Seiten 88 bis maximal 96 Seiten aufweisen.