2025 habe Ringier den Schritt von der KI-Exploration zur KI-Integration vollzogen. KI stehe bei Ringier nun dezentral allen Mitarbeitenden in allen Geschäftseinheiten zur Verfügung. Und CEO Walder forderte die Belegschaft am traditionellen Speak-Event mit Nachdruck auf, KI für die eigene Arbeit auch zu nutzen. «Wer KI adaptiert, gehört zu den Gewinnern; wer es nicht macht, ist selbst schuld», so die klare Meinung des Ringier-Chefs.