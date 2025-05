Während das Mediengeschäft weiter unter Druck stand, investierte Ringer laut Mitteilung «signifikant» in den Aufbau von KI-Ressourcen und den internen Knowhow-Ausbau. Die Investitionen insbesondere in KI gehen auch im laufenden Jahr weiter, machte Walder klar. Und auch die Portfoliobereinigung sei nicht abgeschlossen und werde weitergehen, so der CEO weiter.