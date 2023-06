Wie sowohl Ringier als auch "Inside Paradeplatz" am Montag in einem Communiqué respektive in einem Artikel schrieben, hat der Blog nicht nur rund 50 vom Medienhaus eingeklagte Leser-Kommentare von seiner Website gelöscht, vielmehr entschuldigte er sich auch für deren Veröffentlichung. Man habe sich ausserdem verpflichtet, solche Kommentare - betreffend die Kläger - künftig zu unterlassen, so "Inside Paradeplatz".