Das teilte das Medienhaus am Freitag mit. Der Verkauf, der neben anderen die nationale ungarische Tageszeitung «Blikk» umfasst, wurde am Donnerstag abgeschlossen.
Auch die Sonntagszeitung «Vasárnapi Blikk», das Gesundheitsportal «EgészségKalauz.hu», die Lifestyle-Magazine «Kiskegyed» und «Glamour», das Automagazin «Auto Bild» sowie verschiedene TV-Magazine wurden laut Ringier an Indamedia Network verkauft.
Indamedia Network betreibt 18 Online-Publikationen und Plattformen und ist damit einer der grössten Akteure auf dem ungarischen Medienmarkt. Die Flaggschiff- und stärkste Marke der Gruppe ist das Nachrichtenportal «Index».
Ringier ist bereits seit 1993 auf dem ungarischen Medienmarkt aktiv.
(AWP)