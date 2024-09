Nur bedingt Entspannungssignale gab es vonseiten der Eigenheime, deren Preise in den letzten Quartalen gedämpft gewachsen sind. Während sich die Korrekturen in Paris und Hongkong fortgesetzt haben, legten die Preise in Dubai oder Miami weiter zu. Und auch in Zürich koste der Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum beinahe ein Viertel mehr als noch vor fünf Jahren.