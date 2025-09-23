«Die Schweiz ist mit ihren Null-Zinsen ein Sonderfall. Die tiefen Finanzierungskosten sollten uns erhalten bleiben», sagte Holzhey. Für den derzeit unerwarteten Fall eine Rückkehr zu Negativzinsen sieht der Experte aber kaum treibende Effekte für die Immobilienpreise. «Das sah man bereits 2015 - die Zuversicht war damals eher schwach und die Hypothekenzinsen sanken nicht weiter.» Der tatsächliche Effekt von Negativzinsen auf die Nachfrage beispielsweise von Pensionskassen und anderen Investoren hänge stark davon ab, in welchem Umfeld die SNB diesen Schritt wagen würde.