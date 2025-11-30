Iniziativa Servizio civico: No

Quota di «sì»: 17,50 Prozent (13'473 voti) Quota di «no»: 82,50 Prozent (63'523 voti) Partecipazione al voto: 40,96 Prozent

Iniziativa per il futuro: No

Quota di «sì»: 19,40 Prozent (14'951 voti) Quota di «no»: 80,60 Prozent (62'107 voti) Partecipazione al voto: 40,92 Prozent

Risultato intermedio di tutti gli oggetti:

Iniziativa Servizio civico: 17 di 26 cantoni sono stati scrutinati. L'oggetto non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. Stando alle proiezioni della SSR (13:00) il testo è stato respinto con il 84 Prozent di «no». Iniziativa per il futuro: 17 di 26 cantoni sono stati scrutinati. L'oggetto non ha raggiunto la maggioranza dei cantoni. Stando alle proiezioni della SSR (13:00) il testo è stato respinto con il 79 Prozent di «no».

