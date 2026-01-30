Der Schokoladenhersteller Ritter Sport hat im vergangenen Jahr trotz deutlich mehr Umsatz rote Zahlen geschrieben. Das Betriebsergebnis sei deutlich unter den Erwartungen geblieben, wie das Familienunternehmen in Waldenbuch bei Stuttgart mitteilte. Vor allem stark gestiegene Rohstoffkosten hätten zu dem Verlust geführt. Konkrete Angaben zur Höhe machte ein Ritter-Sport-Sprecher auf Nachfrage nicht. Bereits 2024 sei das Ergebnis unter Druck, aber noch positiv gewesen.