Urban Partners mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 25 Milliarden Euro will mit Habeck nach eigenen Angaben auch seine Geschäfte in Deutschland vorantreiben, wo das Unternehmen rund 36 Mitarbeiter in Frankfurt, München und Berlin beschäftigt. Zu den jüngsten Investitionen zählen demnach Logistikimmobilien in Ballungsräumen sowie Mehrfamilien-Mietwohnungen in Berlin, München und Hamburg./als/DP/stk