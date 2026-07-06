Urban Partners mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 25 Milliarden Euro will mit Habeck nach eigenen Angaben auch die Geschäfte in Deutschland vorantreiben, wo das Unternehmen rund 36 Mitarbeiter in Frankfurt, München und Berlin beschäftigt. Der Investor entwickelt und managt Immobilien und legte kürzlich einen 650 Millionen Euro schweren Fonds auf, der sich auf die Umgestaltung von Brachflächen zu Stadtvierteln konzentriert. Zu den jüngsten Investitionen zählen demnach Logistikimmobilien in Ballungsräumen sowie Mehrfamilien-Mietwohnungen in Berlin, München und Hamburg./als/DP/jha