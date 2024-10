Die Robotaxi-Firma Waymo will ihre Flotte mit Elektroautos von Hyundai ausbauen. Die zu selbstfahrenden Autos umgebauten Wagen des Modells Ioniq 5 sollen in etwa einem Jahr in erste Strassentests gehen. Wann genau sie danach für Fahrgäste verfügbar sein werden - und wie viele produziert werden sollen, liess die Google -Schwesterfirma offen.