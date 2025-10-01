Die Firmen sind händeringend auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Durch den Einsatz der Roboter soll die Personalknappheit etwas gelindert werden. Die Roboter und die KI-Anwendungen seien dazu da, die Arbeit der Menschen zu unterstützen, sagt DHL-Manager Tim Tetzlaff. Dass Roboter aber dazu führen werden, dass die Mitarbeiterzahl insgesamt sinkt, ist nach seiner Einschätzung mindestens in den nächsten fünf Jahren nicht absehbar. «Menschen sind in der realen Welt noch immer viel besser als Roboter.» Man brauche einen grossen Datenbestand, um Roboter für den Einsatz in der Realität richtig zu trainieren. «Diesen Datenbestand zu bekommen, ist eine schwierige Herausforderung.»/wdw/DP/men