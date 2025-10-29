Bau 12 sei ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen Vision von Roche für den Standort Basel, liess sich Standortleiter Jürg Erismann in der Mitteilung zitieren. Die Investition von 500 Millionen Franken sei ist ein klares Bekenntnis zu Basel. Gemäss Mitteilung hat Roche seit 2015 rund acht Milliarden Franken in seine Schweizer Standorte investiert.