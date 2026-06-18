Dies unterstreiche das Ziel von US-Präsident Donald Trump, Generika besser verfügbar zu machen, heisst es in der Mitteilung. Die Tabletten von Norwich Pharmaceuticals könnten für die Behandlung der nicht komplizierten akuten Influenza sowie zur Prophylaxe bei Patienten ab fünf Jahren eingesetzt werden.
In den USA würden neun von zehn Rezepten für Generika ausgestellt, heisst es weiter. «Eine grössere Verfügbarkeit von Generika fördert den Wettbewerb auf dem Markt, was wiederum die Behandlungskosten senkt und den Zugang zur Gesundheitsversorgung für mehr Patienten verbessert», schreibt die FDA.
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(AWP)