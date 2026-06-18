Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die ersten Generika-Tabletten für das Grippemittel Xofluza zugelassen. Der Schritt erfolge «rechtzeitig zur Grippesaison 2026/27», wie die US-Behörde in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.
Dies unterstreiche das Ziel von US-Präsident Donald Trump, Generika besser verfügbar zu machen, heisst es in der Mitteilung. Die Tabletten von Norwich Pharmaceuticals könnten für die Behandlung der nicht komplizierten akuten Influenza sowie zur Prophylaxe bei Patienten ab fünf Jahren eingesetzt werden.
In den USA würden neun von zehn Rezepten für Generika ausgestellt, heisst es weiter. «Eine grössere Verfügbarkeit von Generika fördert den Wettbewerb auf dem Markt, was wiederum die Behandlungskosten senkt und den Zugang zur Gesundheitsversorgung für mehr Patienten verbessert», schreibt die FDA.
(AWP)