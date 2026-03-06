Mit Blick auf die Wirksamkeit von Petrelintide hatten Analysten insbesondere beim Gewichtsverlust der Patienten mehr erwartet. Die Wirksamkeit in der Test-Phase-II bleibe hinter den Erwartungen zurück, heisst es etwa in einem Kommentar von JPMorgan. Allerdings gebe es Hinweise, dass in der Phase III eine Abnahme im mittleren Zehner-Prozentbereich mit wettbewerbsfähiger Verträglichkeit möglich sei.