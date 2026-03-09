Derweil haben die Analysten der ZKB oder auch von Octavian ihre Erwartungen für den Spitzenumsatz des Mittels nicht gesenkt. So seien die vorgelegten Ergebnisse «sicher ein Dämpfer innerhalb der Giredestrant-Studie - wir gehen aber nicht davon aus, dass dies das Potenzial von Giredestrant schmälern wird,» heisst es bei der ZKB dazu. Er traue dem Mittel weiterhin Umsätze von bis zu 14 Milliarden Franken zu, so der Experte weiter.