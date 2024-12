Als «innovatives Unternehmen» arbeite Roche immer an der Grenze dessen, was die Forschung heute weiss, so Schinecker gegenüber der Zeitung. Dafür müssten Risiken eingegangen werden. Priorisierung sei wichtig und gewisse Projekte hätten wahrscheinlich früher gestoppt werden können, räumt der CEO ein. Die Forschung bleibe aber der Kern des Unternehmens, auch wenn Roche dort effizienter werden wolle.