Die US-Administration erwarte, dass Länder wie die Schweiz gleichmässiger zur Finanzierung der Innovation neuer Medikamente beitragen, sagte Schinecker. Der Beitrag sei an die Wirtschaftskraft gekoppelt. Der Konzernchef führte aus: «Wenn ein Land ein Bruttoinlandprodukt (BIP) hat, das pro Kopf 50 Prozent unter jenem der USA liegt, dann wird die US-Regierung in jenem Land den halben Preis als vergleichbar anerkennen.» Wenn das BIP höher als das der USA sei, werde eine entsprechende Preiserhöhung erwartet.