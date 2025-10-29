Der neue Dengue-Antigentest biete eine hohe klinische Sensitivität und Spezifität sowie eine umfassende Abdeckung aller vier Dengue-Virus-Serotypen und helfe Ärzten dabei, Dengue-Fieber zuverlässig von anderen akuten fieberauslösenden Erkrankungen zu unterscheiden.
Wie es in dem Communiqué weiter heisst, ermöglicht die vollständige Automatisierung einen mittleren bis hohen Durchsatz und verbessert die Laboreffizienz und die Rückverfolgbarkeit der Tests, während gleichzeitig das Risiko menschlicher Fehler reduziert wird.
Da der Test Ergebnisse in nur 18 Minuten liefert, ermögliche er so schnellere Laborabläufe und eine schnellere Patientenversorgung während Ausbrüchen.
Laut Roche ist das Dengue-Fieber die weltweit häufigste durch Mücken übertragene Viruserkrankung.
hr/rw
(AWP)