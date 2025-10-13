Elecsys soll bei Patienten im Alter ab 55 Jahren mit Anzeichen, Symptomen oder Beschwerden im kognitiven Bereich angewendet werden. Der Test soll das phosphorylierte Tau (pTau) 181-Protein messen, das ein Indikator für die Amyloid-Pathologie und damit ein Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit ist.
Der Test, der in Zusammenarbeit mit Eli Lilly entwickelt wurde, kann von Ärzten in Verbindung mit anderen klinischen Informationen verwendet werden, um die Alzheimer-Krankheit als Ursache für kognitiven Verfall auszuschliessen. Dadurch könnten weitere bestätigende Untersuchungen bei Patientinnen mit negativem Testergebnis vermieden werden.
In der EU hat Roche die CE-Kennzeichnung für den Test bereits im vergangenen Juli erhalten.
cf/ys
(AWP)