Der Pharmakonzern Roche hat für den Test «Elecsys pTau181» die Zulassung in den USA erhalten. Es sei der erste blutbasierte Biomarker, der von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Erkennung von Alzheimer und weiteren kognitiven Erkrankungen zugelassen worden sei, teilte Roche am Montag mit.