Susvimo sei von der Gesundheitsbehörde FDA zur Behandlung des diabetischen Makulaödems (DME) zugelassen worden, teilte Roche am Dienstagabend mit. Es kann in der DME-Behandlung laut den Angaben als erstes Medikament in dieser Form als Alternative zu regelmässigen Augeninjektionen eingesetzt werden. Mit nur zwei Behandlungen pro Jahr könne Susvimo Menschen mit DME helfen, ihre Sehkraft zu erhalten. Es sei eine «komfortable» Behandlungsalternative, hiess es.